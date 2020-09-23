В Югре вакцины от коронавируса первыми получат медики

фото: Правительство ХМАО-Югры

В автономный округ поступили 84 вакцины «Гам-Ковид-Вак» для 42 человек. Власти планируют, что она будет распределена в поликлиника для медицинских работников. Также до конца года поступит еще 1 449 доз.

- Предлагаю закрепить предложение окружного департамента здравоохранения, о том, что первые партии должны быть использованы для вакцинации медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с лабораторно подтвержденным COVID-19. При этом вакцинация должна быть добровольной, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Также на заседании обсудили ситуацию с тестированием югорчан. Всего было проведено 617 000 таких тестов. В среднем по 5 000 в сутки.

Отметим, что в автономном округе продолжается вакцинация против гриппа. Она проводится во всех медицинских организациях автономного округа. По состоянию на 21 сентября привито 250 997 югорчан, в том числе взрослого населения – 174 354 человека, из них 783 – беременные женщины и 76 643 ребенка.

- Особое внимание необходимо уделить применению выездного, мобильного формата вакцинирования. Его положительно оценивают югорчане как удобный, и безопасный способ, - резюмирована Наталья Комарова.