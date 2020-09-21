В Нягани поймали злоумышленника, который совершал кражи на дачах Фото: pixabay.com

В дежурную часть обратился от 36-летний местный житель. Он рассказал, что с его дачного дома похитили электроинструменты на сумму 23 тысячи рублей. Через несколько дней поступило заявление от 42-летнего гражданина, в котором он сообщил, что из постройки, которая находится на дачном участке, кто-то украл два спиннинга, снасти для рыбалки, дорожную сумку, портфель и берцы, а также пять бутылок пива и одну бутылку коньяка.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый за аналогичные преступления злоумышленник. Мужчина пояснил следователю, что часть похищенного имущества хотел продать, а на вырученные деньги купить алкоголь и продукты, вторую часть хотел оставить.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Помимо этого, сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Похищенное имущество частично изъято.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по «Кража». Устанавливаются все обстоятельства каждого преступления.