В Березовском районе поймали браконьера

фото: ОМВД России по Березовскому району

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что 65-летний местный житель села Саранпауль, находясь на 152 километре реки Ляпин, при помощи рыболовной сети (запрещенной в использовании) выловил 26 особей рыбы вида «Пелядь» (сырок) и 8 особей рыбы вида плотва. Общий вес выловленной рыбы составил 15 килограммов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)».

Недавно полицейские тоже задержали браконьера в Березовском районе. Он выловил рыбу, которая занесена в Красную книгу. 44-летний местный житель с. Саранпауль, на 1 километре реки Щекурья, Березовского района при помощи сети (запрещенной к использованию) выловил одну рыбу вида «Таймень». Тем самым он нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации. Сумма ущерба составила более 10 636 рублей.

Тогда в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».