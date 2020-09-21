В Советском районе две жительницы подозреваются в краже у своих знакомых

фото: УМВД по ХМАО-Югре

Двое местных жителей обратились в дежурную часть с заявлением о краже денег с банковских карт.

Так, в ходе разбирательств полицейские установили, что 36-летняя гражданка вместе со своим сожителем была в гостях у своего общего знакомого. Приятели в этот день распивали горячительные напитки. В ходе застолья женщина, зная пин-код карты хозяина, украла со счета более 11 тысяч рублей.

Подобная ситуация тоже произошла в Советском районе. Там 29-летняя местная жительница пришла в гости к своей подруге. Она взяла ее кредитную карту, при этом имея доступ в мобильное приложение банка, у крала 35 000 рублей.

В настоящее время в отношении фигуранток возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет.

Многих обворовывают и неизвестный дистанционным способом. Неизвестный позвонил 65-летней жительнице Югры и представился сотрудникам прокуратуры. Он сказал, что женщине полагается компенсация за некачественные медицинские препараты. В ходе разговора заявительница совершила денежный перевод на указанные собеседником банковские счета и тем самым лишилась свыше 430 тысяч рублей.