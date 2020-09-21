В Югре доверчивые жители перевели мошенникам почти 4 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Наибольшее количество случаев мошенничества произошло в Сургуте и Нижневартовске. Чаще всего аферисты обманывают жителей Югры под предлогом защиты банковских средств, покупки, продажи товара или оформления микрозайма.

Так, в полицию обратилась 65-летняя женщина с заявлением о хищении. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудникам прокуратуры. Он сказал, что югорчанке полагается компенсация за некачественные медицинские препараты. В ходе разговора заявительница совершила денежный перевод на указанные собеседником банковские счета и тем самым лишилась свыше 430 тысяч рублей.

Жительница Нефтеюганска на «Авито.ру» присмотрела детские вещи и решила связаться с продавцом. Узнала всю подробную информацию и сообщила реквизиты своей банковской карты, впоследствии с которой мошенники похитили около 130 тысяч рублей.

А 22-летнему вартовчанину мошенники пообещали водительское удостоверение. Для того, чтобы получить права молодому человеку не нужно было сдавать экзамены, вместо этого перечислить 20 тысяч рублей. Парен не раздумывая оплатил указанную сумму, но прав он так и не дождался.