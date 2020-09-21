Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 сентября 2020 года увеличилось на 98 человек Фото: pixabay.com

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За последние сутки в регионе зарегистрировано 98 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 273. По месту инфицирования: установленные контакты - 90, уточняется - 8.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 29, с симптомами ОРВИ - 55, в бессимптомной форме заболевания - 14.

Лидерами по заболеваемости стали: Нефтеюганск – 17, Ханты-Мансийск – 13, Покачи – 12, Мегион -10, Урай – 9.

Далее идут: Сургут – 7, Нягань – 6, Октябрьский район – 5, Сургутский район, Нижневартовск – 4

Замыкают список: Лангепас, Советский район, Кондинский район, Радужный – 2, Ханты-Мансийский район Когалым, Нижневартовский район – 1

Из хороших новостей: за сутки 72 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 461.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 196 человека с COVID-19, с начала периода - 1 109 595. Выздоровевших – 2 616, за весь период - 911 973. Умерших - 71, с начала периода - 19 489.