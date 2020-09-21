В Нефтеюганском районе работника незаконно уволили Фото: pixabay.com

Нефтеюганский районный суд рассмотрел дело о восстановлении на работу в учреждение культуры местного жителя.

Было установлено, что в конце 2019 года мужчину приняли на работу. Но у него был испытательный срок три месяца. По окончанию трёх месяцев сотрудника уволили из-за неудовлетворительного результата испытания. По мнению директора учреждения, работник ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности.

Тогда суд вынес решение об отказе в восстановлении на работе и сослался на соблюдения работодателем процедуры увольнения.

Прокурор, который участвовал в этом разбирательстве, подал апелляцию. Указал, что в материалах дела не имеется каких-либо письменных доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение возложенных на работника обязанностей.

После чего, суд ХМАО-Югры отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска.

- В результате принятых прокуратурой мер житель города восстановлен на работе, в его пользу взыскан утраченный заработок в размере свыше 400 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.