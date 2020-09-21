В Югре злоумышленники проникают в чужие квартиры и угоняют автомобили Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в регионе было совершено 149 преступлений и 12 710 правонарушений.

Так, в Урае женщина 1987 года рождения была в приемном диагностическом отделении городской больницы. Она украла сотовый телефон. Злоумышленницу задержали и возбудили уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее гражданка уже была судима за кражу.

В Покачах гражданин 1993 года рождения, который уже имел проблемы с законом и был судим, проник в чужую квартиру по улице Комсомольской. Подобрав необходимый ключ, он открыл двери и украл ювелирные украшения (золотую цепочку с крестиком, две пары сережек), также прихватил около 3 тысяч рублей. Фигуранта задержали и возбудили уголовное дело.

В Нефтеюганске ранее судимый гражданин 1994 года рождения угнал автомобиль «ВАЗ 21110», который был припаркован около одного их жилых домов в 7 микрорайоне. Машину нашли. Полицейские возбудили уголовное дело.

В Ханты-Мансийске задержали мужчину 1967 года рождения, который украл винт от лодочного мотора «Меркурий 40», стоимостью 6 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.