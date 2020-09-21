В Сургуте прошёл субботник «Чистые игры»

фото: Администрация г. Сургута

Командные соревнования по очистке города прошли в эту субботу. Всего участвовало 15 команд, в которых были студенты, молодые семья и работники градообразующих предприятий. Мероприятие состоялось в лесу напротив ЖК «Любимый».

Субботник был организован в безопасном формате в соответствии с эпидемиологическими требованиями. Команды стартовали в разное время с интервалом в пять минут. Поэтому участники не пересекались между собой.

-Через игру стараемся привить культуру сортировки мусора. Сегодня вместе с Сургутом на уборку вышли еще 54 города. Более 1500 человек по всей стране одновременно участвуют в соревнованиях. Соблюдаем меры безопасности: при необходимости выдаем перчатки, маски, санитайзеры. Количество участников в каждой команде ограничено до четырех человек, - отметил начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Задача игроков была набрать максимальное количество баллов. Организаторы их начисляли за сбор, сдачу и сортировку мусора, фото и геофиксацию процесса уборки в мобильном приложении. Статистика игр велась в реальном времени на сайте https://cleangames.org/. Победителей назавут 21 сентября. Лидеры экологических соревнований получат в подарок сертификаты, цифровую и бытовую технику от партнеров проекта.