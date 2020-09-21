В Советском районе ночью горел деревянный жилой дом

фото: МЧС России ГУ по ХМАО

Около часа ночи 18 сентября загорелся деревянный 8-квартирынй жилой дом, который находится в г.п. Пионерский Советского района. О сильном задымлении в подъезде сообщила пожарным женщина.

К прибытию первых огнеборцев было уже плотное задымление в доме. Само возгорание произошло на лестничной площадке. Пожарные незамедлительно эвакуировали людей. На втором этаже были перепуганные дети. Их спасали через окно с помощью трехколенной лестницы. В квартире также была бабушка.

- Пожарные, обеспечив удаление дыма из подъезда, вывели ее и еще двух жильцов соседних квартир через подъезд. Все спасенные были переданы специалистам скорой медицинской помощи. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в пресс-службе МЧС России ГУ по ХМАО.

Спустя 8 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Огонь повредил на первом этаже лестничную площадку.

По данному факту проводится проверка. Дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.