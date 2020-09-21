Погода в Югре на 21 сентября: облачно с прояснениями

фото: Корсун Дарья

21 сентября в Югре будет облачно с прояснениями. По западной половине округа местами небольшой и умеренный дождь, по восточной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, с переходом днем на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7,+12, при прояснениях +3,-2 , днем +9,+14, в западных районах до +4, на востоке до +19.

Ханты-Мансийск: дождь, переменная облачность. Днём +13, ночью +4. Ветер 2 м/с.

Сургут: облачно с прояснениями. Днём +17, ночью +6. Ветер 5м/с.

Нижневартовск: облачно. Днём + 20, ночью +5. Ветер 5 м/с.

Нефтеюганск: небольшой дождь. Днём +14, ночью +5. Ветер 5 м/с.

Когалым: облачно, дождь. Днём +18, ночью +6. Ветер 5 м/с.