Жители Ханты-Мансийска приютили иностранцев ради прибыли. Фото: Вадим Бегун

Двум жителям Ханты-Мансийска грозит до трех лет лишения свободы за то, что прописали в своих квартирах иностранцев. Сделали они это ради прибыли.

Так, 41-летняя жительница окружного центра, являясь собственником жилого помещения, зарегистрировала в своей квартире гражданина Республики Узбекистан. При этом женщина не намеревалась предоставить ему право проживания по месту регистрации.

Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения также с целью получения прибыли зарегистрировал в своей квартире по улице Гагарина двух граждан Республики Кыргызстан. Однако иностранные граждане в данной квартире не проживали.

– По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в МОМВД России «Ханты-Мансийский».