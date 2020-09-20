Жительница Югорска украла оставленную в банкомате карту и сняла с нее деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции ОМВД по Югорску поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что неизвестная похитила у нее банковскую карту. Оказалось, что накануне заявительница забыла ее в банкомате. Спустя некоторое время на абонентский номер телефона женщины стали приходить смс-сообщения о списании денег на общую сумму 2 742 рубля.

Вскоре оперативники задержали подозреваемую, ею оказалась жительница Югорска. Стражи порядка выяснили, что злоумышленница обнаружила чужую карту в одном из банкоматов и расплачивалась ей без пин-кода в магазинах. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

– В ходе расследования другого уголовного дела по факту кражи денег у 87-летней гражданки, сотрудники уголовного розыска установили, что это преступление совершила та же гражданка. Подозреваемая рассказала, что, находясь в доме у потерпевшей, увидела, как женщина разложила деньги стопками на стол. После этого она подменила часть денег на купюры «билетов банка приколов». Общая сумма похищенных средств составила 35 тысяч рублей, – рассказали в ОМВД России по Югорску.

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.