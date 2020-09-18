В Сургуте пройдут соревнования «Чистые игры» Фото: pixabay.com

Соревнования по очистке городских территорий от мусора и разделению отходов пройдут в эту субботу. Для участия в экологическом квесте «Чистые игры» уже зарегистрировалось 15 команд.

Убирать город от мусора команды будут на время. Пройдет данный конкурс на четырех площадках: в лесном массиве напротив жилищного комплекса «Любимый», зеленых зонах возле строящегося перинатального центра, в конце улицы Киртбая, на берегу реки за торговым центром «Купец».

Старт игр начнется в 12.00.

- «Чистые Игры» пройдут в новом и безопасном формате, специально разработанном в связи с пандемией. Команды проекта стартуют в разное время с интервалом в пять минут. Таким образом, будет исключено пересечение участников между собой в зонах уборки, – отметил начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Задача игроков – набрать максимальное количество баллов. Они начисляются за сбор и сдачу мусора, обеспечение его сортировки на фракции – бумагу, пластик и т.п., фото и геофиксацию в мобильном приложении. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении – https://cleangames.org/tournament/44b41ea0-f336-11ea-a14c-c9b71db7e13d.