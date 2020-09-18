В Югре продлен режим повышенной готовности

фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО– Югры

Постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Так, до 4 октября включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин. Им не рекомендуется покидать дома. Исключения составляют магазины, аптеки, больницы, работа и т.п.

Но они могут посещать организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, кредитные организации, изготавливающие фото для документов, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, выносить твердые коммунальные отходы до ближайшего места их накопления, оказывать помощь близким родственникам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями.

Также они могут посещать все сферы обслуживания и ездить на дачу.

С 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 югорчане, относящиеся к вышеназванным категориям, могут прогуливаться с детьми до 14 лет, но с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, использованием перчаток.

Также продлено приостановление деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 процентов, оказания услуг по курению кальяна.