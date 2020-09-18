Погода в Югре на 18 сентября: сильные дожди Фото: pixabay.com

18 сентября в Югре ожидается небольшой, а местами сильный дождь. Ветер северный, северо-западный порывистый. Температура ночью +8,+13, по северо-западу до +3, днем +12,+17.

Ханты-Мансийск: дождь, переменная облачность. Днём +10, ночью +6. Ветер 9 м/с.

Сургут: пасмурно, дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 6 м/с.

Нижневартовск: облачно. Днём + 15, ночью +8. Ветер 10 м/с.

Нефтеюганск: небольшой дождь. Днём +13, ночью +9. Ветер 5 м/с.

Когалым: облачно, дождь. Днём +12, ночью +9. Ветер 11 м/с.