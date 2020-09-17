Проект г. Сургута «Дом Черного Лиса» победил в международном конкурсе

фото: Администрация г. Сургута

Проект историко-культурного центра «Старый Сургут» «Дом Чёрного Лиса» получил ГРАН-ПРИ международного маркетингового конкурса PROБРЕНД-2020 в номинации «Брендинг туристского объекта».

Стоит отметить, что это вторая международная награда проекта в области брендирования в сфере туризма. В 2015 году проект удостоен диплома победителя конкурса «Туристский бренд: лучшие практики».

-Позиционирование Сургута на основе исторических корней, отличительного геральдического символа – это уникальная практика, что подтверждено высокими наградами в сфере брендирования. На территории России таких муниципальных образований крайне мало. Впервые мы заговорили о проекте в 2014 году, выиграв муниципальный конкурс на лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма. И первая финансовая поддержка была оказана на уровне муниципалитета Администрацией города. С этого началось развитие проекта. Высокие награды позволяют привлекать больше партнеров и развивать проект. В планах – выход на территорию города, за пределы «Старого Сургута, – рассказала заведующий отделом экскурсионно-выставочных и туристических проектов МБУ «Историко-культурный центр «Старый Сургут» Юлия Токарева.

В настоящее время уже реализованы такие проектные линии, как: «Лисьи тропы» - навигационные знаки возле экспозиционных домов, «Лисий парк» на детской площадке «Забава». Самым значимым этапом стало открытие «Музея Чёрного Лиса».