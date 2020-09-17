В Урае злоумышленника пытался вынести ящик пива Фото: pixabay.com

В один из магазинов города пришел мужчина 1977 года рождения. Прогуливаясь по торговому залу, гражданин передумал что-либо приобретать и направился к выходу. Проходя мимо касс, где под прилавком стояли алкогольные напитки, мужчина схватил ящик с 6 бутылками пива и пошёл к выходу. Продавец сделал замечание нарушителю и попросила поставить товар на место. Когда сотрудник магазина догнал похитителя, и попытался его остановить, подозреваемый нанес один удар в лицо и попытался скрыться. В это время рядом находились сотрудники ЧОО «Охрана». Они-то и задержали фигуранта.

Полицейские установили, что подозреваемый в июне 2020 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок 4 года за мошенничество. Также установлено, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.