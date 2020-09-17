Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жители Югры лишились около одного миллиона рублей за один день

Мошенники продолжают обманывать дистанционным способом
Дарья Корсун
КомментироватьОставить комментарий
Жители Югры лишились около одного миллиона рублей за один день

Жители Югры лишились около одного миллиона рублей за один день

Фото: pixabay.com

В регионе за минувший день произошло 13 фактов мошенничества. В целом жители округа лишились около одного миллиона рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Так, с заявлением о хищении 60 тысяч рублей в дежурную часть города Нижневартовска обратилась 51-летняя жительница. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, в ходе разговора выяснил реквизиты банковской карты и смс-коды, которые были высланы на телефон потерпевшей. Затем аферист оформил кредит на потерпевшую.

Жительница Сургута решила помочь своей знакомой, но вместо этого стала очередной жертвой мошенников. В соцсети гражданке пришло сообщение от якобы «Светланы Бусовиковой» с просьбой занять деньги. Югорчанка не раздумывая пришла на помощь, скинула карту личные сбережения в сумме 8-ми тысяч рублей. Позже выяснилось, что страница знакомой была взломана аферистами.

На уловки телефонных мошенников попалась и 46-летняя жительница Сургутского района. Используя интернет-сайт «Tmweb.ru», под предлогом получения бонусов «Спасибо» от банка «Сбербанк России», ввела реквизиты карты, с которой списали почти 50 тысяч рублей.

По всем преступлениям полиция возбудила уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Криминал