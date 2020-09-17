Жители Югры лишились около одного миллиона рублей за один день Фото: pixabay.com

В регионе за минувший день произошло 13 фактов мошенничества. В целом жители округа лишились около одного миллиона рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Так, с заявлением о хищении 60 тысяч рублей в дежурную часть города Нижневартовска обратилась 51-летняя жительница. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, в ходе разговора выяснил реквизиты банковской карты и смс-коды, которые были высланы на телефон потерпевшей. Затем аферист оформил кредит на потерпевшую.

Жительница Сургута решила помочь своей знакомой, но вместо этого стала очередной жертвой мошенников. В соцсети гражданке пришло сообщение от якобы «Светланы Бусовиковой» с просьбой занять деньги. Югорчанка не раздумывая пришла на помощь, скинула карту личные сбережения в сумме 8-ми тысяч рублей. Позже выяснилось, что страница знакомой была взломана аферистами.

На уловки телефонных мошенников попалась и 46-летняя жительница Сургутского района. Используя интернет-сайт «Tmweb.ru», под предлогом получения бонусов «Спасибо» от банка «Сбербанк России», ввела реквизиты карты, с которой списали почти 50 тысяч рублей.

По всем преступлениям полиция возбудила уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.