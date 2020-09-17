В Сургутском районе в ДТП попали три автомобиля

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

За прошедший день на территории округа произошло четыре аварии, в которых пять человек получили различные травмы.

Так, около 13 часов на автодороге «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе столкнулись сразу же три автомобиля: «Ниссан» под управлением 52-летнего водителя, «Шевроле» под управлением 51-летнего водителя и «Шкода» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП водители автомобилей «Ниссан» и «Шевроле» получили травмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД на территории округа задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 21 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки транспортного средства.