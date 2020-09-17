В Нижневартовске молодой человек украл алкоголь на сумму более 11 000 рублей Фото: pixabay.com

За минувший день в регионе было совершено 49 преступлений и 10639 правонарушений.

В Нижневартовске молодой мужчина 2001 года рождения украл из магазина по улице Ханты-Мансийской 1 бутылку «Хеннеси» 0,7 л, стоимостью более 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в СИЗО.

А в Сургуте гражданин 1987 года рождения из квартиры жилого дома по улице Тюменский тракт украл телевизор «Самсунг» стоимостью 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения, который управлял автомобилем пьяным, будучи лишенным водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Сотрудниками уголовного розыска Нягани задержали мужчину 1967 года рождения, который ранее похитил электроинструменты с дачного домика. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи.