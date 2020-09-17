Жители Югры примут участие во всероссийском фестивале Фото: pixabay.com

VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов пройдет в Выборге 18-21 сентября. Участники представят культуру обско-угорских народов.

В фестивале будут творческие коллективы и солисты, представляющие танцевальное, песенное и инструментальное искусство малочисленных народов Югры и мастера декоративно-прикладного творчества.

От автономного округа поедут представители школы медвежьих игрищ, мастера по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, фольклорной студии «Ёмвош-ёх», окружного дома народного творчества.

Помимо этого, директор регионального дома народного творчества Елена Исламуратова и руководитель окружной школы медвежьих игрищ Тимофей Молданов примут участие в конференции «Актуальные аспекты в сохранении и развитии культурного наследия малочисленных народов России».

Во время фестиваля состоится заседание совета координаторов финно-угорского культурного центра РФ. Члены совета расскажут о форме и методах работы учреждений и общественных организаций своих регионов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.