Следователи возбудили уголовное дело в отношении Главы Белого Яра

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Правоохранительные органы подозревают Главу городского поселения Белый Яр Сургутского района в том, что она злоупотребляла своими должностными полномочиями.

Следствие установила, что подозреваемая с октября 2019 года по июнь 2020 года выделила 17 лицам муниципальное жилье на условиях социального найма. Но они не имели права на улучшения жилищных условий с положением программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района».

Таким образом, Глава поселения нарушила права и законные интересы жителей г.п. Белый Яр, которые, действительно, нуждались в новом жилье. У них было право согласно договорам социального найма.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.