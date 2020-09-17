В Югре продолжается прием заявок на премию «Признание 2020» Фото: pixabay.com

Принять участие могут руководители и представители организаций всех форм собственности, СМИ, физические лица, ИП, социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в автономном округе, а также граждане, оказавшие содействие в спасении людей.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Гражданское слово» - для сотрудников и редакций средств массовой информации (далее - СМИ), действующих в соответствии со свидетельством о регистрации СМИ на территории автономного округа, а также для владельцев сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, реализующих социально значимые проекты), медиаволонтеров;

«Золотое сердце» - для граждан, за смелые и решительные действия при спасении людей; для руководителей коммерческих организаций, ИП, физических лиц, реализующих благотворительные и социально значимые проекты в автономном округе;

«Народный контроль» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля;

«Милосердие без границ» - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

«Социальная звезда» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров), реализующих социально значимые проекты;

«Социальная ответственность - гарантия успеха» - для коммерческих организаций, реализующих внутрикорпоративные социальные проекты, в том числе по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства);

«Правозащитная деятельность, правовое просвещение и воспитание» - для центров и юридических клиник, оказывающих бесплатную правовую помощь гражданам; просветительских учреждений и организаций различных форм собственности; негосударственных правозащитных институтов, оказывающих населению юридическую помощь, в том числе в виде правового информирования; некоммерческих организаций, представляющих (защищающих) законные интересы той или иной категории граждан; профессиональных объединений; добровольческих (волонтерских) организаций; СМИ;

«Лучшая практика территориального общественного самоуправления» - для территориальных общественных самоуправлений.

Прием заявок продлится до 18 сентября 2020 года включительно.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры, а также по телефону: 8 (3467) 360-150, доб. 2735.