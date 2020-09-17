В Кондинском районе местный житель перевел аферистам более 46 000 рублей Фото: pixabay.com

В полицию обратился 56-летний житель п. Междуреченский. Заявитель пояснил, что вечером ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и спросил, оформлял ли он кредит. Но мужчина никаких действий не предпринимал. Тогда звонивший предложил помочь. Для этого надо было назвать код, который пришел заявителю и оформить встречный кредит.

Мужчина согласился и назвал код. Но тут же ему позвонили настоящие сотрудники банка, узнав, что он совершает финансовую операцию, и сказали, чтоб никаких паролей и кодов он не кому не сообщал. Спустя время ему вновь позвонил лже-сотрудник и попросил называть СМС-коды, которые приходят на телефон заявителя. В результате со счетов потерпевшего были похищены денежные средства в сумме более 46 тысяч рублей. Более того аферисты, получив доступ к личному кабинету потерпевшего, оформили на него кредит в сумме 150 тысяч рублей, для того чтобы по той же схеме вывести денежные средства на свои счета.

Обратившись в банк за кредитом, мужчина понял, что стал очередной жертвой мошенников и обратился в полицию. Уже находясь в здании полиции, у потерпевшего вновь раздался звонок, мошенники продолжили «обрабатывать» потенциальную жертву, они настойчиво звонили и диктовали ему дальнейшие действия, а именно заявитель должен был подойти к ближайшему банкомату и выполнить несколько операций по переводу денежных средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.