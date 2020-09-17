В Когалыме подвели итоги выборов Фото: pixabay.com

На заседании Территориальной избирательной комиссии города Когалыма подведены результаты прошедших 13 сентября дополнительных выборов депутатов Думы города шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №15. Заседание состоялось 16 сентября.

Как рассказала председатель ТИК г. Когалыма Надежда Еремина по итогам подсчета голосов по одномандатному избирательному округу №2 наибольшее количество избирателей отдали свои голоса за Мартынову Ольгу Валентиновну, по одномандатному избирательному округу №15 – за Куклина Алексея Николаевича.

- Голосование прошло открыто и гласно. Контроль соблюдения всех избирательных процедур и рекомендаций Роспотребнадзора осуществляли общественные наблюдатели, наблюдатели от политических партий и кандидатов. Нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Поэтому выборы считаются состоявшимися и легитимными, - отметила Надежда Еремина.

Напомним, что Единый день голосование был 13 сентября. Уже 14 сентября в Когалыме по предварительным данным по одномандатному избирательному округу №2 лидировала Мартынова Ольга Валентиновна, а по одномандатному избирательному округу №15 Куклин Алексей Николаевич.