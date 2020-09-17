В Сургуте из собственного автосалона менеджер угнал машину Фото: pixabay.com

В дежурную часть с заявлением об угоне обратился директор одного из автосалонов. В оперативном порядке правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Они установили, что неизвестный был в ангаре автосалона. После чего, угнал автомобиль «Ниссан», стоимостью порядка 430 тысяч рублей.

С помощью записи с камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого возле автозаправки. Им оказался 28-летний менеджер данного автосалона. Выяснилось, что мужчина в свой выходной употреблял алкогольные напитки и решил покататься на одной из машин, которая была передана автосалону по системе трейд-ин. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничества.

Возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в отношении злоумышленника возбуждено административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения.