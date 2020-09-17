Погода в Югре на 17 сентября: сильные порывы ветра
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17 сентября в Югре ожидаются ветер порывами до 17 м/с, по южным районам - сильные дожди. Главное управление МЧС России по ХМАО просит граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасного поведения.
Ханты-Мансийск: дождь. Днём +9, ночью +7. Ветер 5 м/с.
Сургут: облачно. Днём +12, ночью +9. Ветер 3 м/с.
Нижневартовск: облачно и дождь. Днём + 13, ночью +7. Ветер 4 м/с.
Нефтеюганск: небольшая облачность. Днём +12, ночью +9. Ветер 4 м/с.
Когалым: малооблачно. Днём +12, ночью +17. Ветер 5 м/с.