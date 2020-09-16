В Югорске продолжают угонять велосипеды

Так, в полицию города поступило заявление от местной жительницы 1960 года рождения. Она сообщила о краже велосипеда марки «Stels Navigator 850» из подъезда дома. Стоимостью двухколесного транспорта составила около 8 тысяч рублей. В ходе разговора с заявительницей полицейские выяснили, что велосипед оставил ее внук в подъезде дома.

Полицейские в этот же день нашли велосипед и установили личность подозреваемого. Им оказался подросток 2005 года рождения. Он знал пароль от двери с домофоном одного из домов, расположенного по улице Калинина. Находясь в подъезде многоэтажного дома, злоумышленник увидел велосипед и решил взять его, чтобы покататься.

14-летний подросток сознался в содеянном и пояснил, что хотел вернуть велосипед, но не успел. Полицейские изъяли транспорт и вернули владельцу. По данному факту возбудили уголовное дело.

Еще один случай кражи велосипеда произошел в Югорске. С заявлением женщина 1988 года рождения.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции установлено, что преступление совершил 50-летний мужчина. Велосипед изъяли.

Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что проходя мимо одного из домов по улице Садовая, увидел около подъезда велосипед, который был без замка. Транспорт мужчина хотел оставить себе для личного пользования.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».