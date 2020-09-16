В Югре дорожные работы идут на опережение Фото: pixabay.com

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» автономному округу выделили дополнительный межбюджетный трансферт в размере одного миллиарда рублей.

Дополнительное финансирование позволит в текущем году выполнить работы, запланированные на 2021 год: привести в нормативное состояние несколько участков региональных автомобильных дорог, а также отремонтировать улицу 2П-2 в Нижневартовске.

Также в нормативное состояние в 2020 году будут приведены 13 километров трассы Сургут – Нижневартовск; 12,3 км автомобильной дороги Нижневартовск – Радужный; 5,6 км в составе транспортной развязки на автомобильной дороге Сургут – Лянтор и 15 км автодороги ст. Устье-Аха – Урай.

Кроме того, допфинансирование позволило завершить ремонт дорожного покрытия на мосту через реку Иртыш на год раньше установленного контрактом срока.

Отметим, что ещё и в Нижневартовске появится детская поликлиника. Прием юных пациентов начнется с весны 2021 года. Об этом мы писали ранее.