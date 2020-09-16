Житель Ханты-Мансийска остался без бани и без денег Фото: pixabay.com

Мошенники всё чаще выдают себя за сотрудников банка, а также за лже-продавцов и лже-покупателей. Так, за минувшие сутки полицейские пресекли 13 фактов мошенничества.

Так, 36-летний житель Ханты-Мансийска решил купить сруб для будущей бани. Связался с контактным лицом, который представился Дмитрием Смолевым, обговорил все детали и в качестве аванса перевел злоумышленнику 100 тысяч рублей. В итоге ни сруба, ни денег.

В дежурную часть Нефтеюганска обратилась 25-летняя девушка с заявлением о хищении. Ей позвонил неизвестный и под предлогом покупки сотового телефона марки «Айфон 6S», который был выставлен на сайте «Авито», обманным путем списал 17 000 рублей с банковской карты девушки.

На подобную уловку аферистов попалась и сургутянка. На этом же сайте она подыскала себе садовые качели, списалась с лже-продавцом через мессенджер «WhatsApp». Он предложил оплатить товар и скинул ссылку, перейдя по которой гражданка ввела свои банковские данные и лишилась 23 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.