В Югре водитель не справился с управлением и улетел в кювет

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

За минувший день на территории округа произошло 7 ДТП, в которых 7 человек, в том числе один несовершеннолетний пешеход получили различные травмы.

Так, На 837 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ», по предварительной информации, не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет, с последующим опрокидыванием. В результате происшествия, водитель получил травмы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили также о следующих правонарушениях: задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 42 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что правила дорожного движения – закон жизни! Берегите себя.