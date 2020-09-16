В Сургутском районе мужчина потерял более одного миллиона рублей Фото: pixabay.com

В полицию поступило заявление от 22-летнего жителя Лянтора по факту мошенничества.

Правоохранительные органы установили, что молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником банка ПАО «Сургутнефтегаз». Звонивший сообщил о попытках кражи с банковского счета потерпевшего. Для того, чтобы пресечь преступление, он попросил перевести все деньги на указанные им банковские карты. Таким образом, злоумышленник похитил более 1 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сотрудники УМВД обращаются к жителям с просьбой быть бдительными и внимательными, ни в коем случае не передавать информацию о своих картах третьим лицам, в случае поступления звонков от сотрудников банка прекратить разговор и перезвонить самим на телефон горячей линии по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Обязательно вновь вести номер, а не перезванивать на телефон, с которого поступал звонок.