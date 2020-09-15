До конца года в Югре появятся новые объекты образования

фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Глава региона Наталья Комарова провела онлайн заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Губернатор акцентировала внимание на строительстве водоочистных сооружений (ВОС-1, ВОС-3) в Пыть-Яхе, которые возводятся в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Она отметила, что фиксируется положительная динамика темпов строительства ВОС-3. Сейчас на объекте работают 25 человек.

Также обсудили ход возведения объектов в Березовском и Нефтеюганском районах.

В селе Няксимволь идет реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест, строится образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт.

По словам главы Березовского района Владимира Фомина, реконструкция больницы ведется в соответствии с графиком. Готовность объекта составляет 85%.

Образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт строится в рамках госпрограммы Югры «Развитие образования». Он включает в себя общеобразовательную школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, готовность составляет более 78%.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская рассказала о строительной площадке, где возводится детский сад на 120 мест. Она напомнила, что строительство объекта возобновилось с 1 июля 2020 года. «На сегодняшний день работы по кровле выполнены на 90%, по фасаду – на 80%, ведется благоустройство территории. Ввод объекта планируется до конца ноября текущего года», - сообщила она.

Наталья Комарова подчеркнула, что все объекты образования, о которых шла речь на заседании штаба, по плану должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году.