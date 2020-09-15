Жители Югры попались на очередные уловки аферистов Фото: pixabay.com

За минувшие сутки полицейские зафиксировали 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Жители региона лишились более 1,5 миллионов рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Сургуте, Ханты-Мансийске и Кондинском районе.

Жительница Сургута на сайте «Авито.ру» выставила объявление о продаже шубы. Вскоре нашёлся покупатель, списался с югорчанкой и в ходе переписки скинул ссылку, где надобыло ввести реквизиты банковской карты. Но после этого баланс счета не пополнился, а уменьшился почти на 66 тысяч рублей.

На очередную уловку – под предлогом получения заработка на бирже повелась 66-летняя жительница Ханты-Мансийска. Ей позвонили неизвестные и предложили скачать мобильное приложение «Quick Support», которое якобы «обогатило бы» югорчанку. Злоумышленники списала с банковской карты заявительницы 70 тысяч рублей.

Так, на уловки аферистов попалась 39-летняя сургутянка. По ее словам, вечером, неизвестный под видом заказчика в соцсети «ВКонтакте» запросил предоплату за заказанный товар. Тем самым понудил заявительницу осуществить перевод денежных средств со своей банковской карты в сумме 4 тысячи рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.