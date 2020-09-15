Жителей Сургута приглашают принять участие в литературной викторине Фото: pixabay.com

Централизованная библиотечная система г. Сургута, Государственная библиотека Югры и Центр технологий электронной демократии приглашают всех желающих поучаствовать в Цифровой литературной викторине, посвященной 75-летию на основе военных произведений Даниила Гранина.

Викторина, вопросы которой подготовлены на основе военных произведений Даниила Гранина из цикла «Молодая война», проводится в трёх возрастных категориях - от 12 до 25 лет, от 26 до 60 лет, старше 60 лет.

Проводится в два этапа:

Вопросы первого, отборочного этапа, а также памятка для участников размещены на сайте ЦБС: http://slib.ru/novosti/tsifrovaya-literaturnaya-viktorina-po-proizvedeniyam-daniila granina#projti-viktorinuhttp://slib.ru/novosti/tsifrovaya-literaturnaya-viktorina-po-proizvedeniyam-daniila granina#projti-viktorinu.ru/novosti/tsifrovaya-literaturnaya-viktorina-po-proizvedeniyam-daniila granina#projti-viktorinu. Положение размещено также на официальных сайтах ЦТЭД http://cted.ruhttp://cted.ru; http://cted.ucitizen.ruhttp://cted.ucitizen.ru; Государственной библиотеки Югры http://okrlib.ruhttp://okrlib.ru и других ресурсах.

На втором участникам предстоит подготовить творческую работу-эссе.

Все участники Викторины получат Дипломы за подписью Почетного председателя Оргкомитета - президента Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, дочери писателя М.Д. Чернышевой-Граниной.

Победители и призеры муниципального и регионального этапов Викторины будут награждены дипломами и ценными призами, такими как смарт-часы, цифровые наушники, цифровые колонки и т.п.