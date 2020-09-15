В Пыть-Яхе водитель «Киа» не убедился в безопасности и совершил ДТП

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

За минувшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили различные степени травмы.

Так, В Пыть-Яхе 64-летний водитель автомобиля «Киа», при выезде с прилегающей территории, по предварительным данным, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с «Тойотой», под управлением 34-летнего водителя.

В результате происшествия водитель «Киа» получил травмы.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за минувший день сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге: выбора скорости движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, правильной дистанции и бокового интервала, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений.