В Сургуте пройдет Тотальный диктант Фото: pixabay.com

Организаторы подготовили несколько платформ для участия:

#онлайн-диктант на totaldict.ru

Онлайн-диктант состоится в рамках онлайн-марафона 17 октября, в 10.00, 13.00, 16.00 или 18 октября, в 01.00 (время местное). Чтобы стать участником необходимо зайти на сайт totaldict.ru с компьютера или мобильного устройства, напечатать текст в специальном окне на странице трансляции и отправить его на проверку. Результаты будут доступны в личном кабинете через несколько дней. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно скачать в личном кабинете. Онлайн можно будет написать все четыре части диктанта.

#пишемдома под трансляцию на totaldict.ru

Вы можете написать диктант фирменной ручкой Berlingo на специальном бланке и сдать его на проверку. С 14 сентября по 16 октября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина организуется пункт выдачи бланков и ручек с уникальным кодом. Для их получения необходимо пройти регистрацию на сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургута http://slib.ru и выбрать из предлагаемого удобное для вас время для прихода в пункт выдачи и приёма работ (либо записаться по телефону 28-56-93).

На официальной городской странице totaldict.ru будет создана отдельная площадка #пишемдома. Всем участникам также необходимо пройти регистрацию и создать личный кабинет для получения сертификата.

После написания Диктанта 17 октября, в 13.00 на сайте totaldict.ru, необходимо до 20 октября сдать работу на проверку в пункт приёма работ. Участники получают фирменную ручку от компании Berlingo c уникальным кодом в подарок и бланк со ссылкой на розыгрыш призов от Berlingo (для этого нужно зарегистрировать ручку заранее здесь: http://berlingo.ru/langinx/td2020/ ).