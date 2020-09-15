В Нижневартовске перекроют движение на улице Северной

фото:Администрация г. Нижневартовска

Так, с 16 по 19 сентября подрядная организация ООО «НВДС» приступает ремонту дороги на улице Северной (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина). Движение на этом участке будет полностью перекрыто.

В связи с ремонтом изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы поедут следующим образом:

Маршрут №11 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту;

Маршрут №11К в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту;

Маршрут №15 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Индустриальная – улица Мира – улица Кузоваткина – улица Северная и далее по маршруту;

Маршрут №101 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Северная – улица Маршала Жукова – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту.

Администрация предупреждает, в случае выпадения осадков сроки проведения работ будут перенесены. Просим жителей города заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.