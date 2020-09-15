В Югре злоумышленник из автомобиля украл телефон и заодно прихватил карту Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в регионе было совершено 46 преступлений и 8 827 правонарушений.

В Нижневартовске ранее судимый мужчина 1992 года рождения проник в салон автомобиля «ВАЗ-2109». Оттуда он вытащил сотовый телефон, стоимостью 7 000 рулей, а заодно прихватил банковскую карту, с которой списал 28 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

В Ханты-Мансийске гражданин 1996 года рождения на территории Приобского месторождения украл 61 килограмм кабеля. Ущерб заявителю составил на сумму более 27 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Нягани возбуждено уголовно дело в отношении гражданина 1958 года рождения за управление транспорта в пьяном виде. Мужчина был ранее судим, а также лишен права управления. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

А в Урае сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого 2002 года рождения, который ранее украл сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Нарушителю избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.