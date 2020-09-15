В Нижневартовске появилась современная спортивная площадка

фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Новая спортивная площадка разместилась на улице Декабристов рядом с домом 16-В. Её построели в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 гг.».

Спортплощадка ограждена, там имеется освещение, турники, баскетбольные стойки и ворота для мини-футбола. На строительство нового объекта потратили около 3,3 миллионов рублей.

Так, появление новых спортивных площадок в микрорайонах города стимулирует молодое поколение заниматься спортом, а также организовать досуг для детей.

– В городе недостаточно спортивных площадок для удовлетворения потребностей наших детей. Для старой части города этот вопрос особенно актуален. Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил нашему департаменту заняться реконструкцией уже существующих и созданием новых мест для занятий спортом. При создании спортплощадок мы стремимся к многофункциональности. Площадка на улице Декабристов позволит играть в футбол, баскетбол и заниматься на турниках, – отметила замглавы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Также власти обустроили пешеходную зону от улицы Декабристов до заезда в микрорайон 16П. Тротуар обеспечил доступность жителям микрорайона к многим важным объектам – школам, магазинам

Вдоль улицы Заводской обустроили временный тротуар.

Самым значимым и долгожданным объектом на территории старой части города станет филиал детской поликлиники. Учреждение расположится на первом этаже жилого дома №15 на улице Льва Толстого.

В детском поликлиническом отделении №8 планируется организовать амбулаторный прием пяти специалистов (врачей педиатров), доврачебный, процедурный и прививочный кабинеты. Это позволит охватить первичной медико-санитарной помощью более 4000 детей.

– Жители старой части города неоднократно заявляли, что филиал детской поликлиники необходим для этой территории. Поиск решения мы начали еще три года назад. Хочу поблагодарить ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» за то, что оно помогло реализовать этот проект. Важно закончить строительные работы в срок, чтобы уже этой весной новая поликлиника приняла первых пациентов, – сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.