В Березовском районе прокурор помог решить вопрос с жильем многодетной семье Фото: pixabay.com

В прокуратуру Березовского района обратилась семья, которая живет в поселке Саранпауль, с заявлением о нарушении их жилищных прав.

Было установлено, что заявители проживали в балке. Но администрации незаконно исключила из реестра приспособленных для проживания строений. Из-за этого семья не смогла принять участие в районной программе по улучшению жилищных условий.

Когда заявители обратились в прокуратуру района, то реализация программы была уже завершена. Поэтому выделение бюджетных средств на обеспечение их жильем возможно только по решению суда.

–В связи с этим прокурор обратился в интересах семьи из четырех человек в суд с требованием обязать органы местного самоуправления определить статус балка, а также предоставить гражданам социальную выплату на переселение из него, – добавили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Исполнение решения поставлено на контроль.