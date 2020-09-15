В Нефтеюганске водитель в очередной раз сел пьяным за руль Фото: pixabay.com

Накануне в одном из микрорайонов Нефтеюганска сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено RS Логан». За рулем иномарки находился 29-летний местный житель города. Остановив транспортное средство, полицейские у водителя увидели признаки алкогольного опьянения.

Помимо этого, в ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что мужчина ранее привлекался к аналогичному правонарушению. И у него уже было наказание: административный штраф в размере 30 000 рублей. Также мужчину лишали водительских прав на один год и 6 месяцев.

В настоящее время в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Также фигурант находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что за минувшие выходные на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 53 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования, 13 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.