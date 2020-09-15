В Когалыме подводят итоги дополнительных выборов депутатов в гордуму Фото: pixabay.com

В Единый день голосования 13 сентября прошли дополнительные выборы депутатов городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №15.

После закрытия избирательных участков в 20:00, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По предварительным данным по одномандатному избирательному округу №2 лидирует Мартынова Ольга Валентиновна, а по одномандатному избирательному округу №15 Куклин Алексей Николаевич.

Окончательные итоги будут подведены 16 сентября на заседании Территориальной избирательной комиссии города Когалыма.

Как отметила председатель ТИК города Когалыма Надежда Еремина выборы прошли без нарушений, с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции.

Глава города Николай Пальчиков поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении выборов и, в первую очередь, когалымчан, которые пришли на избирательные участки.

- Выражаю признательность всем, кто принял участие в дополнительных выборах депутатов Думы города шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №15. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным, пришел на избирательный участок и реализовал свое право избирателя, - сказал глава города Николай Пальчиков.