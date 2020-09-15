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Погода в Югре на 15 сентября: облачно и осенняя прохлада

Местами осадки в виде дождя
Дарья Корсун
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Погода в Югре на 15 сентября: облачно и осенняя прохлада

Погода в Югре на 15 сентября: облачно и осенняя прохлада

Фото: pixabay.com

Синоптики 15 сентября обещают в Югре местами небольшой дождь. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный порывистый. Температура ночью +7,+12ºС, днём +13,+18ºС, местами до +23ºС.

Ханты-Мансийск: частично облачно. Днём +14, ночью +10. Ветер 2 м/с.

Сургут: облачно. Днём +18, ночью +13. Ветер 6 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём + 17, ночью +12. Ветер 6 м/с.

Нефтеюганск: небольшая облачность. Днём +19, ночью +11. Ветер 6 м/с.

Когалым: небольшая облачность. Днём +18, ночью +9. Ветер 7 м/с.