Погода в Югре на 15 сентября: облачно и осенняя прохлада
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Синоптики 15 сентября обещают в Югре местами небольшой дождь. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный порывистый. Температура ночью +7,+12ºС, днём +13,+18ºС, местами до +23ºС.
Ханты-Мансийск: частично облачно. Днём +14, ночью +10. Ветер 2 м/с.
Сургут: облачно. Днём +18, ночью +13. Ветер 6 м/с.
Нижневартовск: ясно. Днём + 17, ночью +12. Ветер 6 м/с.
Нефтеюганск: небольшая облачность. Днём +19, ночью +11. Ветер 6 м/с.
Когалым: небольшая облачность. Днём +18, ночью +9. Ветер 7 м/с.