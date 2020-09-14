Нижневартовские спортсмены вновь прославили город на общероссийском уровне

фото: Администрация г. Нефтеюганска

Так, с 31 августа по 5 сентября в Ижевске проходил командный Кубок России по боксу среди мужчин. Нижневартовский спортсмен Григорий Лизуненко выступал в составе сборной команды УРФО. По итогам упорной борьбы сборная округа заняла 3 место в общекомандном зачете. Тренер спортсмена – Александр Смирнов.

С 1 по 7 сентября в Окуловке (Новгородская область) проходил чемпионат России по гребному слалому. Нижневартовские спортсмены Павел Котов и Сергей Комков в составе спортивной сборной команды Югры заняли 3 место по итогам состязания в каноэ-двойках среди мужчин. Тренеры спортсменов – Эдуард Игнатов и Евгений Балашов.

С 3 по 6 сентября в Ульяновске проходил чемпионат России по кикбоксингу. Нижневартовские спортсмены показали следующие результаты:

- среди женщин (дисциплина «поинтфайтинг», весовая категория 50 килограмм): 1 место заняла Дарья Нефедова; 2 место - Вероника Лившичева.

- среди мужчин (дисциплина «поинтфайтинг», весовая категория 74 килограмм): 1 место занял Бийболат Шахболатов.

- среди мужчин (дисциплина «поинтфайтинг», весовая категория 84 килограмм): 1 место - Эмиль Нафигин.

Тренер спортсменов – Ахметзянов Марат Тимерянович.