В Нижневартовске мошенники пообещали женщине выплаты Фото: pixabay.com

В соцсети «Одноклассники» жительница города 1962 года рождения получила сообщение от своей знакомой, которая рассказала, что из-за эпидемиологической обстановкой и в целях профилактики распространения COVID-19, банки начали проводить начисления гражданам. Но для этого якобы надо отправить данные своей карты на указанный подругой номер. Вартовчанка так и сделала.

Позже женщина получила новое сообщение от собеседницы, которая попросила назвать данные других банковских карт. Жительница Нижневартовска и их назвала. Спустя время потерпевшая узнала, что подруга никаких сообщений не писала и вообще о выплатах от банка ничего не слышала.

Таким образом, мошенники списали у женщины 17 000 рублей.

В результате мошеннических действий со стороны неизвестных лиц потерпевшая потеряла 17 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Полицейские советуют гражданам не доверять незнакомцам данные своих банковских карт и перепроверять информацию, полученную в социальных сетях.