В Нижневартовском районе «Урал» столкнулся с автомобилем «Ваз»

фото: УМВД по ХМАО-Югре

За минувшие дни, с 11 по 13 сентября, в регионе произошло 14 ДТП, в которых 22 человека получили различной степени травмы.

Так, 12 сентября около 12 часов дня на 170 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 50-летний водитель управлял автомобилем «Урал». По предварительным данным, водитель решил развернуться, где это не запрещено ПДД, но столкнулся с автомобилем «Ваз», за рулем которого был 30-летний водитель. Отечественная машина двигалась на «встречку».

В результате аварии водитель и три пассажира «Ваза» получили травмы.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали 53 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования, 13 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 87 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 110 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры обращается ко всем водителям: для грамотного выполнения маневров на дороге, необходимо быть особо внимательными.