В Радужном руководитель транспортного предприятия не платил зарплату сотруднику

фото: СУ СК РФ по ХМАО

Региональный следственный комитет по городу Радужный возбудил уголовное дело в отношении руководителя одного из транспортных предприятий. Он подозревается в невыплате заработной платы сотруднику.

Следствие установило, что руководитель предприятия, которое осуществляло транспортные перевозки по городу, не выплачивал зарплату одному из работников организации. Сотрудник не получал деньги за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года. В результате чего, подозреваемый задолжал работнику более 60 000 рублей.

Благодаря вмешательству правоохранительных органов потерпевшему выплатили причиненный ущерб в полном объеме.

– В настоящее время по уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Отметим, что недавно СК по ХМАО-Югре в Пыть-Яхе закончил расследование в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 53 миллионов рублей. В настоящее время его дело передано в суд.