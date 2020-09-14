В Югре злоумышленники воруют одежду, телефоны и банковские карты Фото: pixabay.com

В Сургуте девушка 1992 года рождения в одном из магазинов в ТРЦ «Сити Мол» украла мужские брюки стоимостью 4 500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнице избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее девушка уже была судима за кражу.

В Когалыме в магазине по улице Набережная мужчина 1980 года рождения украл сотовый телефон стоимостью 6 000 рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске ранее судимый гражданин 1970 года рождения в квартире жилого дома по улице Спортивная из куртки украл две банковские карты. После этого фигуранта отправился по магазинам. Он отоварился на общую сумму порядка 98 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

А в Ханты-Мансийске полицейские установили личность подозреваемого, который ранее похитил игровую приставку стоимостью более 2500 рублей из магазина, расположенного по улице Заводская. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.